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«تعليم المنوفية» يُكرم المعاونين لوحدة الانتقال لسوق العمل

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الاثنين، الجهاز المعاون لوحدة الانتقال لسوق العمل بديوان المديرية على ما بذلوه من جهد ملموس في تقديم كل أوجه المساعدة والدعم لفريق عمل وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمدارس الفنية إيمانًا منهم بأهدافها وترسيخًا لمبدأ التعاون لتحقيق الأهداف من أجل إعداد جيل قادر من طلاب المدارس الفنية قادر على مواجهة سوق العمل في ضوء الاحتياجات الفعلية ومتطلبات السوق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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