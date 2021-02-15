شكرا لقرائتكم خبر عن «التحور يقل مع الحصول على اللقاح».. «الصحة العالمية» تتحدث عن تأثير السلالة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالناصر أبوبكر رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن البيانات تظهر أن الدول التي بادرت في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد مبكرا، تراجعت لديها العدوى الجديدة بالفيروس بفضل اللقاح.

وقال أبوبكر في مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالملية اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن المنظمة تدعم حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا والبدء بالفئات ذات الأولوية العاملين الصحيين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضاف «أن دخول المستشفيات انخفض بفضل الحصول على لقاح فيروس كورونا، ولم نعرف بعد تأثير السلالة الجديدة، لذا يجب حصول الفئات ذات الأولوية على اللقاح، حيث أن هناك أدلة قوية تؤكد أن التحور يقل مع الحصول على اللقاح لانخفاض نسب العدوى»، لافتًا إلى أن المنظمة وافقت على لقاحين حتى الأن.