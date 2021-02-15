شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يشارك في مؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس بتشاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، على مدار اليوم وغدًا ١٥ و١٦ فبراير الجاري، في الدورة العادية السابعة لمؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس G5 في العاصمة التشادية ندجامينا، وذلك بحضور ممثلي الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويشهد المؤتمر انتقال رئاسة التجمع من موريتانيا إلى تشاد وتقييم نتائج التعاون في مواجهة الإرهاب ودفع جهود التنمية وكذا تجاوز آثار جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة.

وتعد مصر شريكًا هامًا لدول الساحل التي تربطها بها علاقات تاريخية، وتساهم في بناء قدرات هذه الدول في المجالات المدنية والعسكرية، كما تساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

بالاضافة إلى ذلك، استضافت مصر اجتماعًا لرؤساء أركان دول الساحل الخمس في فبراير ٢٠٢٠، ويساهم مبعوثو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمنح الدراسية المخصصة لهذه الدول في مواجهة انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، كما تساهم عدة وزارات وشركات مصرية في تنفيذ مشروعات وتقديم مساعدات لهذه الدول.