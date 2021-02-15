شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 حالة إشغال طريق.. وتحرير محاضر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، برئاسة ناصر سيف، بإزالة 100 حالة إشغال طريق من بينهم 54 حالة إشغال طريق بشوارع المدينة، علاوة على 46 حالة أخرى بقرية مازورة، وذلك أثناء القيام بحملة لرفع إشغالات الطريق العام واستعادة المظهر الحضاري للمدينة والقرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها.

وقال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، إن المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة لتسكين الباعة الجائلين حرصًا على مصدر دخلهم وحفاظًا على المظهر الحضاري لكل المدن، مشيرًا إلى قيام مجلس المدينة برفع 120 طنًا من القمامة والمخلفات من شارع محمود سليمان، وشارع 26 يوليو والجلاء والطريق الدائري ومنطقة السلخانة ومنطقة المستشفى والأحياء الشعبية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، فضلا عن تفريغ الحاويات والجمع من المنازل، كما تم رفع 90 طنًا من مخلفات قرى دشطوط ودشاشة وبدهل والعساكرة ومازورة والشنطور.

فضلا عن تمهيد طريق دشطوط / الشنطور وطريق عزبة الجمل وطريق بني مؤمنة، وصيانة 100 كشافًا بمدخل المدينة وشارع محمود سليمان والطريق الدائري وبعض القرى.

إزالة اشغالات بمدينة سمسطا في بني سويف - صورة أرشيفية

إزالة اشغالات بمدينة سمسطا في بني سويف - صورة أرشيفية

إزالة اشغالات بمدينة سمسطا في بني سويف - صورة أرشيفية