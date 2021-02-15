شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يغلق 7مراكز للدروس الخصوصية ويأمر بقطع المرافق عنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية، كما أمر المحافظ بمراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأماكن التي قامت بتغير نشاطها المثبت في الرخصة.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قام بعقد اجتماع، وتم التأكيد على استمرار الحملات على مدار الأسبوع لإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.