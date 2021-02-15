شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: منح للحصول على الدكتوراة مقدمة من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للحصول على درجة الدكتوراة.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 28 فبراير الجارى، في العديد من التخصصات العلمية، وهى: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية، الميكانيكا، الكهرباء، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، دراسة اللغة الصينية وآدابها).

على أن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ويشترط في المتقدمين ألا يزيد السن عن 33 سنة في 1/9/2021، وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراة بالوطن أكثر من عام في 1/9/2021.

ولمزيد من المعلومات واستيفاء استمارة التقديم الإلكتروني يمكن الرجوع للموقع الآتي:

https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login

وأوضح التقرير التزام الجانب الصيني بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3500 يوان قابلة للزيادة، وإعفاء كل طالب من: رسوم التسجيل، والقيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، بالإضافة إلى دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة، وتقديم العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراة من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج.

أما الجانب المصرى ممثلاً في الإدارة العامة للبعثات بالوزارة سوف يتحمل طبقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين.

ويذكر أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاباً وعودة.