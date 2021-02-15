شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين تعليم المنوفية وأعضاء «نقطة اتصال» لدعم الطلاب المبدعين والمخترعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم في المنوفية عضوا مبادرة «نقطة اتصال» من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التابعة لجامعة المنوفية.

من جانبه قال مدير المديرية أن الاجتماع تناول مناقشة وضع آلية تعاون بين تعليم المنوفية وقطاع شؤون المجتمع وتنمية البيئة التابع لجامعة المنوفية وصاحب مبادرة إنشاء نقطة اتصال مرتبطة الكترونيا بمكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي لرعاية أبنائنا الطلاب المخترعين والمبدعين ومساعدتهم في تسجيل اختراعاتهم وابتكارات عقولهم بمكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة تيسيرا عليهم وذلك في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية والمادية والأدبية.