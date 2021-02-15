شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب غرقًا ونجاة 2 في ترعة توشكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه غرقا ونجا اثنان آخران من الغرق بتوشكي جنوب أسوان، حيث تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين إلى مستشفي أبوسمبل لتلقي العلاج.

كانت غرفة إسعاف أسوان قد تلقت إخطارا بتعرض ثلاثة أشخاص للغرق في ترعة توشكي بابوسمبل السياحي جنوب أسوان، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم انتشال ثلاثة أشخاص بينهم متوفي ويدعي: «كريم أحمد صالح، 25 سنة، وأصيب اثنان آخران تم انتشالهما في حالة إغماء وهما أحمد موسى صديق، ٢٨ سنة، وصلاح أحمد رفاعى ٤٠ سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، والمتوفى إلى المشرحة.