شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز شباب قرية «كفر المغربي» ضمن «حياة كريمة» بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل شباب وأطفال بقرية كفر المغربي بمركز العدوة، شمال المنيا، بافتتاح مركز الشباب بالقرية، الإثنين، الذي أقيم على مساحة 2000 متر ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ضمن 100 قرية الأكثر احتياجا.

وقال عادل إبراهيم الحوفي، مدير مركز الشباب، في تصريحات صحفية، إن المركز ضمن المنشآت الجديدة التي تم إدراجها بخطة حياة كريمة على مساحة 2000 متر، وبتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، ويضم مبني إداري ودورات مياه، وملعب بالنجيل الصناعي.

وأضاف «الحوفي» أنه نقوم الآن بإشهار المركز بتلقي طلبات العضوية لعدد 120 عضوًا مؤسسًا، يعقبها تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج المركز ضمن ميزانية وزارة الشباب والرياضة.

وقال اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، إن القرية شهدت العديد من تنفيذ المشروعات منها إقامة مركز شباب، ومد خطوط المياه، وتقوية شبكات الكهرباء، وتركيب أعمدة كهربائية جديدة، بدلًا من المتهالكة، وتخصيص قطعة ارض لإقامة محطة صرف صحي، بالإضافة إلى رصف الطرق المؤدية للقرية، وتدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية.

افتتاح مركز كفربي المغربي في العدوة بالمنيا

افتتاح مركز كفربي المغربي في العدوة بالمنيا

افتتاح مركز كفربي المغربي في العدوة بالمنيا

افتتاح مركز كفربي المغربي في العدوة بالمنيا

افتتاح مركز كفربي المغربي في العدوة بالمنيا

افتتاح مركز كفربي المغربي في العدوة بالمنيا

افتتاح مركز كفربي المغربي في العدوة بالمنيا