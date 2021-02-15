شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم شتلات الزيتون للوحدات الزراعية بقرى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بشمال سيناء، عن تسليم شتلات أشجار الزيتون للوحدات الزراعية في القرى التي تضررت بمركز بئر العبد، وذلك في حضور المهندس عاطف مطر، وكيل وزاره الزراعة بشمال سيناء، والمهندس ناصر محمد سليمان، مدير الإدارة الزراعية برمانه.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على تسليم شتلات أشجار الزيتون إلى المزارعين في قرى بئر العبد، والتي تضررت الزراعات الخاصة بهم، بسبب الأحداث الأخيرة، طبقًا للمساحات المحصورة.

وكانت الإدارة الزراعية في رمانة بشمال سيناء، أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لإعادة زراعة الأشجار بالمزارع التي أضيرت في قرى بئر العبد، حصر جميع الأراضي الواقعة في زمام القرى، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.