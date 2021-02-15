شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بدر حلمي البرلماني الأسبق بالمنيا إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة الدكتور بدر حلمي رزق الله، عضو مجلسي الشعب والشورى الأسبق، الإثنين، وفاته عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وقال الدكتور وسيم بدر حلمي، نجل الفقيد، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تشييع جثمان والده من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز مغاغة، غدًا الثلاثاء، وتلقي العزاء بشارع السلام بمدينة مغاغة.

يُذكر أن بدر حلمي من أسرة نيابية، حيث شغل عضوية مجلس المحافظة، ثم عُين بمجلس الشعب عام 2000، ومجلس الشورى «الشيوخ حاليًا» عام 2007، كما شغل موقع نقيب الصيادلة بالمحافظة لعدة دورات متتالية.