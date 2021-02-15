شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ27 حالة تعدي خلال النصف الأول من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة إن إجمالي ما تم إزالته خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري بلغ 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (فدان وقيراط) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف «الجمل» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (5) حالات تعدى بشبين الكوم بمساحه (١ قيراط و١٧سهم)، كما تم إزالة فورية لـ ( 6) حالات تعدى بمركز أشمون بمساحه (4قيراط و12 سهم)، وكذا إزالة في المهد لـ ( 5) حالات تعدى بالباجور بمساحة (٦قيراط و٤سهم)، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (٣) حالات في المهد بناحية في المهد منوف بمساحة (٤قيراط و٩ سهم)، فضلا عن إزالة (٤) حالات تعدى بمركز قويسنا بمساحه (٤قيراط و٦سهم)، وإزالة (٤)حالات تعدى بالشهداء بمساحه (٤قيراط).

وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون في حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .