شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للحرف اليدوية في مركز شباب عرب صالح بمدينة مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد فراج عبدالمقصود، مدير المديرية، الاثنين، مركز شباب عرب صالح جنوب مرسى علم، وتابع الأعمال الإنشائية والاستثمارية، برفقة المهندس محمد جمال الدين، مدير إدارة الإنشاءات والاستثمار الرياضي بالمديرية.

وتابع مدير المديرية أنشطة أندية الفتاة ومعرضًا للمشغولات اليدوية والبدوية والفنية بالمركز.

وعلى صعيد آخر، تابعت اللجنة المالية والإدارية أعمالها، والتي بدورها التفتيش على شؤون العضوية والأعمال المالية والإدارية، ومتابعة تنفيذ خطط النشاط الرياضية والشبابية بالمركز.