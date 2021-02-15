شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتركيب كشافات إنارة على طريق بني سويف المنيا الزراعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد وليد البيلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه تم تركيب وصيانة 50 كشافا، بطريق بني سويف-المنيا الزراعي، علاوة على رفع 12 طن قمامة، ونقلها إلى مصنع السماد شرق النيل، وذلك أثناء متابعة كشافات الطرق الزراعية بنى سويف المنيا، الواقعة في نطاق الوحدة المحلية.

وأضاف أن الوحدة المحلية لقرية بروط، قامت بصيانة وإصلاح أعطال المياه بالقرية، بعد شكاوى عديدة تلقتها الوحدة من الأهالى، مشيرا إلى أن المجالس القروية، قامت برفع المخلفات وصيانة أعطال الكهرباء والمياه والصرف وتجفيف المياه الجوفية وتطوير المداخل والإزالة في المهد، ففى الوحدة المحلية لقرية شريف باشا، تم تركيب وصيانة 50 كشافا بالقرية، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية إبشنا، بالمرور على الوحدات الصحية بقريتي باها، ومحجوبة، لمتابعة حسن سير العمل والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة للمواطنين، ومتابعة تحصينات الحمى القلاعية في نطاق الوحدة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية بياض العرب برفع القمامة والمخلفات المنزلية من مساكن السلام ومنطقة المرور وقرى بياض العرب وبني سليمان الشرقية والحمرايا وسنور.

وأشار «البيلى» إلى متابعة تطوير الميادين ورفع كفاءة شوارع المدينة، حيث تم الدفع بمعدات الحركة الميكانيكية، من لوادر وسيارات نصف نقل وجليدرات، للقضاء على تراكمات القمامة وتطهير الشوارع من المخلفات، كما قامت الفرق المجمعة من عمال مشروع النظافة بقطع الأتربة من شارع الشامية، ومساكن 12 وشارع عبدالسلام عارف، من منزلق القاضي، حتى منزل التموين، وكوبري ميدان حارس، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار أمام مسجد على ابن أبي طالب.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بنى سويف، أنه تم فض بعض السويقات العشوائية بالمدينة والقرى التابعة، وتحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، حفاظاً على صحة وسلامة عامة المواطنين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.