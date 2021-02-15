شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأقصر في رفع الطوارئ بسبب التحذيرات من التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت محافظة الأقصر في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، بعد تحذيرات الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة ونشاط الرياح المكثف المحمل بالأتربة.

وأعلن محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن المحافظة مستمرة في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغيّرات في الطقس، موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة وكافة الجهات بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة، وكذلك الهلال الأحمر، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة مخرات السيول بجميع المراكز، ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة في جميع المناطق بالمحافظة.

وأضاف أنه في حال حدوث أي طارئ ضرورة الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903 لاتخاذ كافة الإجراءات وتدبير الإمكانيات المطلوبة.