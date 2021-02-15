شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة اللغة العربية لتدريب الأئمة بالتعاون مع جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة الاقصر، دوره اللغه العربية، وتم في بداية الدوره إجراء حفل بحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعه الاقصر وفضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية وكوكبه من المسؤلين بالجامعة ومديرية الاوقاف.

وبدات الدورة بالمحاضرة الاولى، بعنوان ( مقدمه في علم النحو ) وكان المحاضر فيها، الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحسن أستاذ اللغه العربيه المساعد بقسم اللغه العربيه بكلية الألسن بجامعه الاقصر. فيما تناولت المحاضره الثانيه في دوره اللغه العربية، بعنوان ( مقدمه في علم البلاغه ) وكان المحاضر، الأستاذ الدكتور محمود النوبى احمد سليمان، أستاذ اللغه العربيه بقسم اللغه العربيه بكلية الألسن ووكيل كليه الالسن لشؤون خدمه المجتمع ومدير مركز تنميه القدرات بجامعه الاقصر.

وقال الشيخ، سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الاوقاف بالاقصر، ان هذه الدوره التدريبيه لتكون أولى ثمرات توقيع مديريه أوقاف الاقصر برتوكول التعاون مع جامعه الاقصر وذلك يوم الخميس الموافق 2021/1/14 وبحضور الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، موضحاً ان هذا البروتكول يهدف إلى إثراء فكر الائمه بالمديرية، ومن أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية خلال الفترة المقبلة.