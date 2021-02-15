شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع الزى الأزهرى الثانى للأئمة 21 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن الانتهاء من توزيع الزى الأزهرى الأول على جميع الأئمة بالوزارة بإجمالي نحو 45 ألف زى أزهرى، وبدء توزيع الدفعة الأولى من صرف الزى الثانى للأئمة من الزى الأزهرى، وعددهم ( 2513) إمامًا، بمحافظات "المنوفية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – الفيوم – أسوان – دمياط – مرسى مطروح – البحر الأحمر – الوادى الجديد – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – بور سعيد – المنيا – قنا – الأقصر – أسيوط – الغربية".

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء الأئمة المستحقي، ودعتهم للحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المعلن، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وقالت الوزارة أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 21 فبراير الجارى وحتى الأربعاء 24 فبراير الجارى.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر توفير الزى لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذى تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن، حيث تم الاستقرار على الزى اللائى كن يلتزمن به بطبيعتهن دون أى توجيه، مؤكدا الاهتمام بالإعداد العلمى والمهارى للأئمة والواعظات فى الوقت نفسه، لافتا إلى أنه سيتم إضافة شعار على الزى يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزى الأزهرى زملاءهم من الأئمة، بحيث نغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوى، ولا سيما فى ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.