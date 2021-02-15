شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تقضي برفض فصل الطائفة الأسقفية عن الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة منذ قليل، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار بااعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، واخصتم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه، فقام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها برفض الطعن أمامها ليصير بذلك حكمها باتاً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضًا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا ثلاثة أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضًا.