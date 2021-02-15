شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن الدفع بقطارات جديدة وتعديل مواعيد بخطوطها ابتداء من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ وهي تشغيل قطارين بين القاهرة وبيلا ابتداءً من اليوم مع تعديل مواعيد القطارات، كما تقرر تعديل تركيب بعض القطارات لعربات محسنة على بعض الخطوط كالتالى:

أولا :الخدمة الجديدة (روسي )

اعتبارا من يوم 15/2/2021

-تشغيل قطار 1157 القاهرة / بيلا ميعاد القيام 19.10 ميعاد الوصول 22.55

اعتبارا من يوم 16/2/2021

-تشغيل قطار 1156 بيلا / القاهرة ميعاد القيام 5.30 ميعاد الوصول 9.45



ثانيا : يترتب علي تشغيل الخدمة الجديدة تعديل مواعيد بعض القطارات وهي :

1- قطار 501 طنطا/ شربين ميعاد القيام 20.45 ميعاد الوصول 00.25

2- قطار 508 شربين / قلين ميعاد القيام 21.30 ميعاد الوصول 00.15

3- قطار 71 طنطا / المنصورة ميعاد القيام 20.20 ميعاد الوصول 21.50

4- قطار 470 دمنهور / طنطا ميعاد القيام 19.15 ميعاد الوصول 23.10

ثالثا : تعديل تركيب بعض القطارات لعربات محسنة ومميزة علي بعض الخطوط وفي نفس مواعيدها الحالية وبيانها كالآتي :

اولا: خط القاهرة / الزقازيق / المنصورة والعكس ( عربات مميزة )

اعتبارا من يوم 15/2/2021

• قطار 393 القاهرة / المنصورة ميعاد القيام الساعة 17.40 ميعاد الوصول 22.40

اعتبارا من يوم 16/2/2021

• قطار 330 المنصورة / الزقازيق ميعاد القيام الساعة 6.05 ميعاد الوصول 8.10

• قطار 1418 الزقازيق / القاهرة ميعاد القيام الساعة 14.05 ميعاد الوصول 16.45

ثانيا: خط الزقازيق / الصالحية والعكس ( عربات مميزة )

• قطار 177 الزقازيق / الصالحية ميعاد القيام الساعة 9.55 ميعاد الوصول 11.25

• قطار 187 الصالحية / الزقازيق ميعاد القيام الساعة 11.40 ميعاد الوصول 13.10

ثالثا: خط طنطا / قلين / دمنهور والعكس ( عربات محسنة)

• قطار 461طنطا / دمنهور ميعاد القيام الساعة 6.50 ميعاد الوصول 10.00

• قطار 451طنطا / قلين ميعاد القيام الساعة 14.55 ميعاد الوصول 16.10

• قطار 462 دمنهور / طنطا ميعاد القيام الساعة 11.25 ميعاد الوصول 14.00

رابعا : خط طنطا / قلين / شربين والعكس ( عربات محسنة )

• قطار 497 قلين / شربين ميعاد القيام الساعة 17.15 ميعاد الوصول 19.40

• قطار 502 شربين/ طنطا ميعاد القيام الساعة 20.20 ميعاد الوصول 00.20

خامسا: خط القاهرة / الخطاطبة / ايتاي البارود والعكس ( عربات محسنة )

• قطار 660 وردان / القاهرة ميعاد القيام الساعة 4.20 ميعاد الوصول 5.55

• قطار 678 ايتاي البارود / القاهرة ميعاد القيام الساعة 11.45 ميعاد الوصول 14.20

• قطار 686 ايتاي البارود / القاهرة ميعاد القيام الساعة 15.50 ميعاد الوصول 19.10

• قطار 698 ايتاي البارود / وردان ميعاد القيام الساعة 00.10 ميعاد الوصول 1.50

• قطار 669 القاهرة / ايتاي البارود ميعاد القيام الساعة 7.15 ميعاد الوصول 10.00

• قطار 677 القاهرة / ايتاي البارود ميعاد القيام الساعة 11.40 ميعاد الوصول 14.55

• قطار 695 القاهرة / ايتاي البارود ميعاد القيام الساعة 21.10 ميعاد الوصول 00.35.