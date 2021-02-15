شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات الأولية بانهيار عقار روض الفرج: صادر له قرار تنكيس من 33سنة ولم ينفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الأولية، حول حادث انهيار عقار بمنطقة روض الفرج مساء أمس الأحد، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص، أن العقار صدر له قرار تنكيس منذ 33 سنة، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن العقار مكون من أربعة طوابق على مساحة 80 مترا مربعا، انهار الجزء الخلفي للعقار من الطابق الثالث حتى الأرضي، ويسكن العقار أسرتان الأولى أفرادهم هم: محمد درويش عطية 50 سنة (الزوج) ياسمين عبد المحسن (الزوجة) وأحمد محمد درويش عطية 12 سنة (الابن) وتم إنقاذه بمعرفة الحماية المدنية، وهو على قيد الحياة والمصاب باختناق، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج، وحمدي محمد درويش عطية (غير متواجد) وقت الانهيار، كما تم إنقاذ شخص واحد بالطابق الرابع، ويدعي أحمد كمال توفيق عطية، ونقله إلى مستشفى معهد ناصر بعد إصابته بكدمات متفرقة.

وأثناء عملية الإنقاذ، انهار جزء من السلم الخاص بالعقار على رجال الحماية المدنية، مما أدى إلى إصابة أمين شرطة "أيمن جابر فرحات"، والتابع لنقطة السوق وهو مصاب بالاختناق وكدمات بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، استمعت لأقوال شهود العيان في انهيار عقار بمنطقة روض الفرج، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وأكد الشهود أنهم فوجئوا أثناء تواجدهم في منازلهم بسماع صوت يشبه الانفجار الكبير وارتطام، فخرجوا على الفور لاستطلاع ما يحدث فوجدوا العقار ينهار فهرولوا إليه السكان القاطنين به.

وعلى الفور قاموا بإبلاغ رجال الشرطة، التى قامت بإبلاغ رجال الحماية المدنية التي حضرت على الفور، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة هندسية لبيان أسباب انهيار العقار وفحص العقارات المجاورة لبيان سلامتها والاستعلام من إدارة الحي لبيان إذا كان صادر قرار إزالة للعقار.

واستعان رجال الحماية المدنية، بلوادر تابعة لحى روض الفرج للقيام بعمليات البحث تحت أنقاض موقع انهيار منزل من طابقين لانتشال شخص مفقود ولرفع ركام العقار.

وقامت أجهزة حى روض الفرج بمعاونة الحماية المدنية بإخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار حفاظًا على أرواح المواطنين قاطنيه لحين التأكد من لسلامتها.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ 4 أشخاص وانتشال 3 جثث، وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة والمحافظة الى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بعربات إنقاذ ومعدات لرفع الركام، وانتشر أفراد القوة للبحث عن ضحايا.