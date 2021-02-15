شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى فى طرابلس لدراسة موعد فتح السفارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصدر مصري مطلع أن وفدا مصريا وصل إلى طرابلس الليبية، وذلك في إطار العمل على التحضيرات الفنية الخاصة باستئناف التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة.