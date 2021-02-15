شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ بالزراعة: رياح شديدة ومنخفض جوى وكتلة شديدة البرودة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عونى، مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، إن تغييرًا جذريًا سيحدث على الأجواء ابتداءً من مساء الاثنين يقترب منخفض جوي مصحوبًا بكتلة هوائية شديدة البرودة ليبدأ تأثيره تدريجيًا من القطاع الغربى للجمهورية ويصل باقى المناطق خلال يومى الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى، أنه حسب توقعات الأرصاد الجوية يصاحبه هذا المنخفض الجوى رياح قوية على بعض المناطق الشمالية ونشاط الرياح سوف تزيد الشعور بالبرودة وتعمل على اضطراب كامل لحالة البحرين وتثير الرمال بمناطق واسعة، وانخفاض كبير فى درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا بشمال ووسط الجمهورية، باردة نهارًا وشديد البرودة ليلًا جنوبًا.

مع فرص لهطول الأمطار على مناطق مختلفة من شمال الجمهورية، تكون غزيرة على مدن الساحل الشمالى وشمال الدلتا مصحوبة بتساقط البَرَد، وقد تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء وغرب خليج السويس وسانت كترين.

وأضاف "عونى"، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أصدر المعمل المركزى للمناخ الزراعى بالتعاون مع المعاهد البحثية بالمركز مجموعة من التوصيات، التى تهدف إلى توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة والمنخفض الجوى الذى سوف تتعرض له البلاد وخصوصا الرياح والأمطار؛ للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادى أية خسائر محتملة قدر الامكان.

وننصح المزارعين بارتداء ملابس ثقيلة وعدم التعرض للرياح والاتربة وخاصة الذين يعانون مشاكل فى الجهاز التنفسى واستخدام وسائل التدفئة المختلفة ليلا.