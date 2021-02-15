شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المجمع الطبى بالإسماعيلية المقرر افتتاحه خلال ساعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الصحة من رفع كفاءة وتجهيز مجمع الإسماعيلية الطبى، من أجل دخوله ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، والمقرر أن تبدء بشكل تجريبى خلال ساعات.

من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية".

ويقدم ”الخليج 365”، 10 معلومات عن مجمع الإسماعيلية الطبى المقرر افتتاحه خلال ساعات، ليدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد.

- تم الانتهاء من تطوير ورفع كفائة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفي الإسماعيلية العام سابقًا"، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية.

- بلغت تكلفة رفع كفاءة مركز الإسماعيلية الطبى حوالي 550 مليون جنيه.

- يقدم مجمع الإسماعيلية الطبى الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 23 قسم مختلف.

- يضم أقسام مجمع الإسماعيلية الطبى "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين".

- تبلغ الطاقة السريرية لمجمع الإسماعيلية الطبى 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة.

- يضم مجمع الإسماعيلية الطبى الجديد 32 حضانة، و13غرفة عمليات.

-تفقدت موخرًا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المجمع الطبى عدة مرات في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وللاطمئنان على مدى جاهزيته لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.

- تفقدت وزيرة الصحة أكثر من مرة المجمع استعدادًا لافتتاحه، حيث تفقدت غرف المرضى بالمبنى الرئيسي للمجمع، ووحدات الرعاية المتوسطة، وكذلك وحدات الرعاية المركزة، بالإضافة إلى الأجنحة التي تم استحداثها داخل المبنى.

- وزيرة الصحة وجهت بتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمرضى من حيث جميع التجهيزات لضمان تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى داخل المجمع الطبى الجديد.

- تم تسجيل مليون و150 ألف مواطن من أصل مليون و300 ألف مقيمين في محافظة الإسماعيلية، لتصبح "عروس القناة" أعلى المحافظات تسجيلًا للأعداد.

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى