شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية غدا وانخفاض حاد بحرارة الجو والصغرى بالقاهرة 7 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء بداية موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث أوضحت أن القاهرة الكبرى ومدن القناة تشهد فرص أمطار متوسطة ( 50 % ) على فترات متقطعة، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 22 عقدة تقريبا ) درجات الحرارة العظمی ( 17-18 ) الصغرى ( 7-9 ).

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الوجه البحرى يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ( 20-25 عقدة تقريبا )، ودرجات الحرارة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 7-8 ).



وتشهد السواحل الشمالية الغربية غدا أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح ( 30 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 12-13 ) الصغرى ( 8-9 ) .

كما تتعرض البلاد غدا لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 3.5-5.5 متر ) وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25 عقدة ) درجات الحراة العظمی ( 21-22 ) الصغرى ( 9-10 ).

وشمال الصعيد سيشهد أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ( 20-25 عقدة ) درجات الحراة العظمی ( 19-20 ) الصغرى ( 5-6 ) ، و جنوب الصعيد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 20 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 24-25 ) الصغرى ( 8-9 ) .

و يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الغربية .

و يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، بارد على جنوب الصعيد .