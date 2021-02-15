أخبار مصر

شاهد أول صور لتطوير معهد الأورام بعد مرور أكثر من عام على الحادث الإرهابى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/24
  • 2/24
  • 3/24
  • 4/24
  • 5/24
  • 6/24
  • 7/24
  • 8/24
  • 9/24
  • 10/24
  • 11/24
  • 12/24
  • 13/24
  • 14/24
  • 15/24
  • 16/24
  • 17/24
  • 18/24
  • 19/24
  • 20/24
  • 21/24
  • 22/24
  • 23/24
  • 24/24

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور لتطوير معهد الأورام بعد مرور أكثر من عام على الحادث الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعد قليل،  جولة تفقدية بالمعهد القومى للأورام التابع لإدارة الجامعة والكائن بمنطقة المنيل وذلك لمتابعة أعمال التطوير التى تمت بالمعهد منذ وقوع حادث التفجير فى عام 2019، إضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات.

2202115121456781-150039219_1311941849181845_1279611427052063583_n

وينشر الخليج 365 اول صور لتطوير المعهد القومى الأورام قبل الافتتاح الرئاسى للمستشفى بعد أعمال التطوير، وذلك بعد الحادث الإرهابى الذى شهده المعهد فى أغسطس 2019.

2202115121456781-150053948_824765371409096_8040210454853818230_n

وتشمل أعمال التطوير بالمعهد القومى للأورام، إعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد حادث الانفجار الذى وقع فى أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبى والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المبانى الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

2202115121456781-150082129_175944880672815_3944865371541211512_n

كما تشمل أعمال تطوير المعهد القومى للأورام، إعادة تاهيل المبنى الجنوبى وتطويره، وزيادة قدرته الاستيعابية، التى تضيف عدد 6 غرف عمليات و18 سرير رعاية مركزة و145 سرير للمرضى و110 كرسى علاج كيمائى يومى، ويبلغ حاليا متوسط عدد المرضى المترددين سنويًا على المعهد القومى للأورام، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية بالمبنى الرئيس، وأكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدى بالتجمع الأول، وعدد دخول المرضى 6650 مريضا وعدد الأسرة الكلى بالمعهد حاليا 316 سريرًا.

 

2202115121456781-150131872_510113457057970_8349277276922979317_n

 

2202115121456781-150131873_863082184526003_2609890111659833210_n

 

2202115121456781-150159841_928440461224718_1647128780144027073_n

 

2202115121456796-150163018_2921819091435980_4910694698621230197_n

 

2202115121456796-150186867_1156513974764995_2100392394082690950_n

 

2202115121456796-150208969_131921358803566_1431185136984167084_n

 

2202115121456796-150408230_455283408839988_8266149765048418745_n

 

2202115121456796-150546426_205228444619764_6331945743977956645_n

 

2202115121456796-150605081_488956025840047_4775327754005563756_n

 

2202115121456796-150664230_2956179284603097_7957355670302625523_n

 

2202115121456796-150736075_256511692657523_6928901569323752224_n

 

2202115121456796-150759665_444566330150003_8107893825951101435_n

 

2202115121456796-150814087_1815457135281464_8203308044985720835_n

 

2202115121456796-150878187_178561844064887_7333891133705083182_n

 

2202115121456796-150881502_729899034376799_2011338200165672212_n

 

2202115121456796-150937299_1129295367513511_7061435639583162076_n

 

2202115121456796-150944740_419963972560199_8822414998716417789_n

 

2202115121456796-151056312_695748784428745_5854562682751374542_n

 

2202115121456796-151095556_2919982248281594_3300690692250069667_n

 

2202115121456812-151213240_139324574706420_1406326879890195502_n
 
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا