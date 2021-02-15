"التموين": طرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، 8 فرص استثمارية جديدة بمساحات متنوعة في محافظات (القليوبية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الوادي الجديد، وبني سويف) تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة باستثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقد اجتماعات مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية ذات الأنشطة المتخصصة في قطاع التجارة واللوجستيات وأنشطة أخرى متنوعة، وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي تم طرحها مؤخرًا.

من جهته، استعرض عشماوي تفاصيل الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدف تنفيذها وفقا لاحتياجات ومقومات كل محافظة، وكذلك العائد الاستثماري من المشروع والمردود الاقتصادي على المطور والقيمة الاجتماعية على أبناء هذه المحافظات.

وأشار إلى أن ضمن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها منطقة لوجستية بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء منطقة متخصصة للتمور ولوازمها على مساحة تصل إلى 100 فدان، و باستثمارات تقرب من مليار جنيه وتوفر مايقرب من 20 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتستهدف إنشاء أنشطة فرز وتعبئة وتغليف ومحطات تصدير للتمور، كذلك صناعات تحويلية لاستخلاص السكر من التمور، مما سيعزز قيمة المنتج المحلي، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور وبأنواع مختلفة وذات جودة عالية.

كما تتضمن الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية منطقة على مساحة تصل إلى 18 فدانا و باستثمارات أيضا تقدر بمليار جنيه وتصلح لإنشاء منطقة تجارية/ترفيهية متنوعة، وتشمل مطاعم ومتاجر ومبانٍ إدارية وأخرى ترفيهية" وتوفر فرص عمل تقدر بـ 12 ألف فرصة عمل، ومنطقة أخرى بنفس المحافظة على مساحة 25 فدانا تستهدف إنشاء مناطق للتخزين واللوجستيات باستثمارات تزيد على مليار جنيه، وتوفر فرص عمل تقترب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف "عشماوي"، أنه سيتم طرح أيضا 3 فرص استثمارية أخرى بمحافظة القليوبية، منها منطقة على مساحة 15 ألف متر، وتستهدف إنشاء (هايبر) باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية، وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل، والمنطقة الثانية على مساحة 1546 مترا وتقع على ضفاف نهر النيل، وتستهدف إنشاء مطاعم ومتاجر باستمارات من 40 إلى 50 مليون جنيه، وتوفر 300 فرصة عمل، والمنطقة الثالثة على مساحة 8236 مترا، وتستهدف إنشاء مكاتب إدارية وأنشطة تجارية متخصصة لكبرى الشركات، باستثمارات تقترب من 170 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل.

وأكد أنه من المستهدف إنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، و باستثمارات تتراوح ما بين 300 مليون و400 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل، وتتضمن أسواقا تجارية وأماكن لتخزين السلع، الأمر الذي سيعمل على تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة والارتقاء بمستوى الخدمة، بما ينعكس على تخفيض سعر المنتج النهائي لصالح المستهلك، كما سيتم أيضا إنشاء منطقة لوجستية ومناطق تخزين متخصصة بمحافظة بني سويف على مساحة 133 فدانا، و باستثمارات كبيرة قد تتجاوز حاجز الـ 5 مليارات جنيه.

واستعرض "عشماوي"، ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات إلى 26 مشروعاً في 18 محافظة بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة‪ .