الحماية المدنية تنتشل جثة جديدة أسفل عقار روض الفرج المنهار.. وما زال البحث جاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان من أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثة سيدة زوجة المفقود.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج طفل مصاب من أسفل أنقاض العقار، ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض.

كانت عمليات رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، وانتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه 4 فرق إنقاذ بري إلى موقع الحادث.

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