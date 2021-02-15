طعنه بـ"خنجر".. تفاصيل مقتل شاب على يد ابن خاله بسبب "الميراث" في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بقتل ابن خاله في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا بمقتل نبيل مجدي، 27 سنة، إثر مشاجرة مع ابن خاله لخلاف على الميراث.

وقال إسلام كمال، صديق المجني عليه، إن الخلاف بدأ قبل 4 سنوات بمشكلة على ميراث مشترك (عقار) بين والدة المجني عليه وأخواتها في المعصرة، مضيفًا أنه مع ازدياد المشكلات قرر والد "نبيل" اصطحابهم للعيش بالخارج.

وأشار إلى أنه في واقعة سابقة، طعن والد المتهم والد المجني عليه بالسكين لكنه تصالح معهم وغادر المنزل (سبب المشكلة).

وأضاف صديق الضحية في تصريحات لمصراوي، أن "نبيل" عامل في شركة، كان يتررد على المنزل (إرث والدته) من آن لآخر، تحسبا لاستيلاء أولاد خاله على الشقة (محل سكنهم السابق).

وكشفت المناظرة عن تعرض المجني عليه للطعن بـ"خنجر" ما أسفر عن وفاته، وصرحت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن.