بتعاملات 800 ألف ريال و2 مليون جنيه.. ضبط صاحب معرض وأجنبي لاتجارهما بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب معرض للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، لقيامه بمعاودة نشاطه المؤثم في مجال تحويل الأموال، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد يعملون في مجال الشحن البري للبضائع، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي، وإرسالها له من خلال سائقي سيارات الشحن البرى.

وعلى الجانب الأخر يقوم المتهم باستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ نحو 800000 ريال سعودي.

كما ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون، وإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وقيامه بعمليات التحويلات بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري.