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قبل استخدامها في مشاجرة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية بدون ترخيص

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية بدون ترخيص قبل استخدامها في مشاجرة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد؛ حال استقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم وعثر بداخلها على (طبنجة – 7 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهم اعترف أحدهم بسابقة تحصله على السلاح الناري من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) "جارى تحديده وضبطه" بقصد التشاجر مع آخرين بمنطقة سكنه ، كما أقر آخر بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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