شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل صدمة قطار الصعيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل، الإثنين، بعدما صدمه قطار الصعيد أمام مزلقان الأخصاص بمدينة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة محمد فاروق سيد، 41 سنة، عامل، ومقيم بقرية صفط الخمار، التابعة لمجلس قروي دمشاو هاشم بمركز المنيا، صدمة قطار الصعيد بمزلقان الأخصاص بمدينة المنيا .

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.