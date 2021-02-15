شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُفاجئ مدينة القرين ويأمر بتكثيف أعمال النظافة وورفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة اليوم الاثنين، لمدينة القرين لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة مروراً بشوارع الديار الشامية، ومنطقتي القلعة وأبوسبيبة والتي تشهد أعمال تمهيدية باستخدام الجليدر للبدء فوراً في أعمال الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق، كما اطمأن المحافظ على أعمال الرصف الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وجمال عبدالناصر، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وجه المحافظ، رئيس مدينة القرين بتحديد عدد من الشوارع الجانبية والضيقة، والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار، والبدء فورا في رصفها ببلاط الإنترلوك وهو بلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم في الشوارع الضيقة، مؤكداً أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما أمر محافظ الشرقية، رئيس مدينة القرين برفع كافة الإشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة، وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري .

وشدد المحافظ على رئيس مدينة القرين، بالتنسيق مع رئيس مدينة أبوحماد، لإزالة الإشغالات والشون المقامة بالمخالفة بطريق القرين العزازي، والمستخدمة في تجميع هياكل وقطع غيار السيارات، ومتعدي أصاحبها على حرم الطريق مما يترتب عليه إشغال للطريق وتعطيل لحركة السيارات والمارة، مؤكداً على ضرورة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.\