شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إحلال كشافات الإنارة بقرية الجزائر في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، من تركيب كشافات الإنارة الليد بقرية الجزائر، التابعة للوحدة المحلية لقرى صنعاء، جنوب مدينة الخارجة، وذلك من خلال قسم الإنارة بالمركز والعاملين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه تم إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء المتهالكة بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، وذلك في إطار خطة المركز لصيانة الخطوط ورفع كفاءتها لضمان انتظام التيار الكهربي، حيث يواصل المركز أعمال الصيانة تجديد الخطوط القديمة بنظام دوري بجميع القرى والتوابع في المركز.

وأشار إلى استمرار حملات النظافة بالشوارع والميادين بصفة يومية، وكذلك الإصلاح السريع لأية أعطال في خطوط مياه الشرب أو الصرف الصحي، ومتابعة أعمال الحفر وتوصيل خطوط الغاز بمدينة الخارجة.