شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يهنئ بطريرك السريان الأنطاكي بذكرى تنصيبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي بمناسبة ذكرى التنصيب البطريركي.

جاء بنص البيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي نهنئ صاحب الغبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بمناسبة ذكرى التنصيب البطريركي لغبطتكم على كرسي البطريركي الأنطاكي، ونطلب من الرب القدير أن يبارك خدمتكم المقدسة.