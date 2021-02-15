شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم البدء في تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان بحي البساتين، وذلك بعد أن تم صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات.

وقالت نائب المحافظ خلال متابعة أعمال الإزالة ميدانيا، اليوم الاثنين، إن أعمال ازالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق حي البساتين للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

وأكدت «عبدالمنعم»، أنه تم بالفعل تعويض أصحاب العقارات والمحال المزالة في الحال للمواطنين أصحاب العقارات المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم حصره من عقارات متعارضة مع خطة التطوير أو التوسعة للدائري والتي من المقرر ازالتها يبلغ 390 عقارا، وأن عدد الأسر التي سيتم تعويضها 1380أسرة بنطاق حي البساتين، أما المحلات التي تم حصرها بلغت 296 محلا، و136ورشة.

وأوضحت نائب المحافظ، أن خطة التطوير وفقا للتنسيق مع وزارة النقل تشمل أعمال تطوير الطريق الدائري في عدة قطاعات وتتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وذلك للتسهيل على المواطنين ولإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بطريق الدائري.

وذكرت «عبدالمنعم»، أنه سيتم بدء أعمال التطوير في أي منطقة يتم إزالة المعوقات أو المباني المتعارضة معها، لافتة إلى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وبالتنسيق مع وزارة النقل تم التأكيد على مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، ولتسهيل تنقل المواطنين.

ولفتت نائب المحافظ، إلى استمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال والاهتمام بأعمال الإنارة.

وكشفت «عبدالدايم»، أنه توجد تعليمات مشددة للحضور الدائم بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتي من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن، وللوقوف على أي مستجدات ولتذليل أي معوقات في الحال حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة للمشروعات القومية