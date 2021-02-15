شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية يهاجم «عبدالعال» بعد حوار «المصري اليوم»: كان يحتكر «الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تصريحات النائب مصطفى بكرى لبرنامج «بالسياسة» على «المصري اليوم» حول الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان السابق، قائلا: «ما حدث بين الحزب والدكتور على عبدالعال، كان بسبب الاعتراض على مخالفته للائحة في إدلائه برأيه من على المنصة وهو أمر غير مقبول.

وأضاف «رشاد»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «كان «عبدالعال» يحتكر الدستورية لنفسه»، في إشارة إلى أن عبدالعال كان يستأثر بفكرة الجزم بدستورية اقتراح من عدمه داخل المجلس لنفسه.

وكان النائب مصطفى بكرى كشف عن كواليس الإطاحة بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، من رئاسة البرلمان قبل ساعات من بدء الدورة الجديدة.

وقال «بكرى»، في حواره لبرنامج «بالسياسة» على «المصري اليوم»: أنا زرت «عبدالعال» مرتين في منزله الأيام الماضية.. هو شخصية وطنية ودافع عن الدولة ومؤسساتها وأصدر أكثر من 850 قانونا، ممكن كان له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لابد من تغيير رئيس المجلس، لكن مع ذلك على عبدالعال قدم للوطن الكثير وتحمل على مدار 5 سنوات وتصدى لقضايا تسببت له في مشاكل مع الشارع المصري، لكنه كان رجل دولة حقيقيا دافع عن مؤسسات الدولة.

وتابع النائب: «اللعبة السياسية الخاصة برئاسته للمجلس أم لا مش بتاعتى أنا، لكن اللى أقدر أقوله إن هذا الرجل أدى بإيمان، وهو موضع تقدير من القيادة السياسية، وعندما تحدث المستشار حنفى الجبالى والوكيلان عن «عبدالعال» وقف الحاضرون بالقاعة كلها وصفقوا، وأشكر الجبالى على موضوعيته وعرفانه بدور الدكتور على عبدالعال» .

وعن سر غياب «عبدالعال» المتواصل عن الجلسات، وهل هذا يعتبر نوعا من العتاب، قال «بكرى»: «الدكتور على عبدالعال موجود اليومين دول في منزله وهو غير متأثر باللى حصل.. هو نفسه تفهم وقال إن التغيير في الحياة السياسية أمر طبيعى، ولكن قاللى أنا مش هقدر أروح مجلس النواب في الوقت ده». وأضاف: «هي مسألة نفسية من رئيس مجلس نواب إلى عضو».