شكرا لقرائتكم خبر عن فصل المرافق العامة عن 19 مواطن متعدي على أراضى أملاك الدولة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بملفي تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أنها قدمت حزمة من التيسيرات لتشجيع المواطنين الراغبين لتقنين أوضاعهم. وقال المحافظ، إن الدولة جادة في استرداد أراضيها وأملاكها، التي تم التعدى عليها منذ فترات سابقة، حفاظاً على حق الشعب في الانتفاع بأراضي الدولة، بمشروعات خدمية وتنموية.

وأوضح المحافظ، أنه مراعاة للبعد الاقتصادى للمواطنين، وللتخفيف عليهم، تم النزول بسعر المتر، ليأتى دور المواطن في إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه، فيما لا يتعارض مع حق الدولة، ليستفيد منه المواطنون الجادون في تقنين أوضاعهم على أملاك الدولة، مناشدا المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة، بسرعة تقنين أوضاعهم تجنبا لوقوعهم للمساءلة القانونية.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بتشكيل لجان بحضور إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي الأقسام المعنية برئاسة المركز، للمرور على المواطنين المخالفين المتعدين على أراضى أملاك الدولة، والذين قاموا بسداد رسوم الفحص ولم يتقدموا لدفع مقدم التعاقد لسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم القانونية، وسداد رسوم جديه التصالح والدخول تحت مظلة القانون تجنباً لعدم قطع المرافق العامة عنهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة، للإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة لتقنين أوضاعهم المخالفة، ونتيجة لعدم استجابتهم، تم فصل التيار الكهربائي عن 19 منزل للمواطنين الذين تم إنذارهم مسبقا، للتقدم لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين بقري الوحدات المحلية بالغزالي والنوافعة، ولم يقوموا بدفع جدية التصالح لإدارة أملاك الشرقية.