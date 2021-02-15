شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الطلاب 27 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه سيتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اعتبارًا من الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنفس الجداول ونفس الآلية والترتيب السابق إقراره من قبل كليات الجامعة المختلفة، وفي نفس أماكن عقد الامتحانات السابق تحديدها.

مع أجمل الأمنيات من أسرة جامعة الفيوم لطلابها بالتوفيق والسداد .

وقال «شديد» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هذا المد يأتى في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها يوم السبت الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢١، والذي صدر على إثره قرار بمد إجازة نصف العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١.