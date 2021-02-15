شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى الشيخ محمد المنصور إنياس مستشار الرئيس السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الشيخ محمد المنصور إنياس -مستشار الرئيس السنغالي، والعضو المؤسس بالأمانة العامة- الذي وافته المنية اليوم.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له- إن الفقيد عليه رحمة الله كان له الكثير من المجهودات الكبيرة في نشر صحيح الدين الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف؛ سيرًا على درب أجداده، حيث تربى في بيت علم أكمل مسيرته العلمية والخيرية.