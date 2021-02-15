شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بالعيد الرابع لشهداء العصر الحديث 15 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الكنائس الأرثوذكسية بالمنيا على ذكر شهداء العصر الحديث، خلال القداس الإلهي اليوم، الإثنين، في الجزء الخاص بصلوات «الترحيم» خلال القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد شهداء العصر الحديث والذي كان أقره المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يوليو من عام 2017، باعتبار يوم 15 فبراير من كل عام عيدا لشهداء الأقباط في العصر الحديث، والذي يتزامن مع إعلان استشهاد 20 شابا مصريا ذبحا على شاطئ مدينة سرت الليبية في فبراير 2015.

من جانبها، أحييت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة مطرانها الأنبا بفنتيوس، صباح اليوم، الإثنين، التذكار السادس لعيد الذكرى السنوية لاستشهاد أبناء مصر بليبيا والذين ذبحوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، والذين ينتمي معظمهم لإيبارشية سمالوط بالمنيا.

ترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة شهداء الإيمان والوطن، التي تحتوي على رفاتهم، الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، ولفيف من الآباء الكهنة، وأسر الشهداء وعدد من الزوار.

كان مطران سمالوط ألغى نهضات عيد شهداء ليبيا التي كان مقررا لها أن تبدأ الأول من فبراير وتستمر حتى عيد استشهاد أقباط ليبيا يوم 15 فبراير، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حرصا على سلامة المصلين لاسيما أن نهضات الشهداء تشهد زحاما كبيرا.

يذكر أنها المرة الأولى في حضور رفات الشهيد الأفريقي ماثيو، والتي حصلت عليها مصر في أكتوبر 2020، ووضعها بجوار شهداء العور بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بالمنيا، وتم استقبال الرفات بشكل لائق وسط تعالي تلاوة الألحان القبطية المفرحة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بإنشاء كنيسة بقرية العور تحمل اسم شهداء الوطن والإيمان بليبيا، الذين قتلوا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي في بدايات عام 2015، وذلك تكريما وتخليدا لهم.

وبدأ جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة العمل بالكنيسة في أبريل 2015، أي بعد الواقعة الأليمة بشهرين فقط بأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساحة 1200 متر.