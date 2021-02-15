شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يدشن مذابح وأيقونات «مارجرجس والأنبا أنطونيوس» في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس في منطقة محرم بك في الاسكندرية، اليوم الاثنين، وسط اجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

ودشن البابا تواضروس الثاني، وعدد من أحبار الكنيسة، مذابح وأيقونات الكنيسة، بمشاركة 5 أساقفة عموميون، هم الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وخلال القداس الالهى تم ترقية القس أنطونيوس فهمي، كاهن الكنيسة التي تم تدشينها بيد البابا إلى رتبة القمصية .

البابا يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس محرم بك ويرقى كاهنا لـ"قمص"

البابا يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس محرم بك ويرقى كاهنا لـ"قمص"

البابا يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس محرم بك ويرقى كاهنا لـ"قمص"

البابا يترأس قداس تدشين كنيسة مارجرجس محرم بك ويرقى كاهنا لـ"قمص"