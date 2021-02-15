شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تنهي استعداداتها لافتتاحات رئاسية «فيديو كونفراس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة المنيا، استعداداتها لافتتاحات رئاسية، عبر «الفيديو كونفراس»، تشمل القطاع التعليمي الصحي، بتكلفة 341 مليون جنيه، تضم مستشفى الكبد، بتكلفة 235 مليون جنيه، ووحدة الاستقبال والطوارئ، بتكلفة 106 مليون جنيه لخدمة أبناء المحافظة .

قال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الافتتاحات تشمل مستشفي الكبد، بتكلفة 235 مليون جنية، بطاقة 202 سرير، منها 158 سرير تنويم، و44 سرير رعاية، وغرف عمليات .

وأضاف «عبدالنبي» كما سيتم افتتاح وحدة الاستقبال والطوارئ، بتكلفة 106 مليون جنية، بطاقة 120 سرير، منها 100 سرير تنويم، و20 سرير رعاية، وغرف عمليات وإشاعات مختلفة وبنك دم وتحاليل .

وقال «عبدالنبي»، المستشفيات الجامعية يقع عليها العبء الأكبر في خدمة أبناء المحافظة، لكون أكثر من 70 % من الحالات المرضية المركبة، يتم علاجها داخلها، لذلك تم تطويرها وإحلالها، وتجديدها العديد من المنشات الصحية، خلال الفترة الأخيرة.