شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يهنئ الأقباط بعيد دخول المسيح إلى الهيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، قائلاً اليوم نحتفل بعيد الدخول إلى الهيكل وهو يوافق اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح، الذي يوافق يوم 7 يناير، وهذه الفترة نحتفل فيها أعياد سيدية مثل الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا والدخول إلى الهيكل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى وترتبط بميلاد المسيح، ونحتفل ونصلي فيه بنغمة الفرح.

وألقى البابا عظة روحية، عقب صلاة قداس تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس، في منطقة محرم بك في الاسكندرية، الاثنين، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف :«العيد يمثل قيمة كبيرة ومهم لنا، مشيرا إلى أنه عندما قدمت السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار قدموا طفل وذبيحة لله، وعيد الدخول إلى الهيكل يمثل الدخول إلى السماء، ولأجل ذلك عندما نصلى صلاة الساعة الثالثة نقول أن ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قيام في السماء، وهذا العيد هو الحياة الجديدة في السماء والعيد فيه رمزية الاشخاص الاربعة الذين ظهروا فيه وهم السيدة العذراء والقديس سمعان الشيخ والقديس حنا ويوسف النجار.

وقال أن المسيح عندما يدخل القلب بصدق وليس بالقول يصبح ضيف عزيز لا تريد ان يغادر القلب، مثلما تستضيف حد في بيتك وتكون بتحبه تبقى مش عايزه يمشى ويسيبك.

وتحدث البابا عن تدشين الكنيسة قائلاً: هو الخطوة الأخيرة في الكنيسة مشيرا إلى أنه يتم استخدام زيت الميرون المقدس وهو زيت التدشين أو زيت التخصيص ويسمى أيضاً بزيت التقديس ونستخدمه في السر الثانى بعد المعمودية ويسمى ايضًا بالمسحة المقدسة.

وقال أن كنيسة مارجرجس والانبا انطونيوس يصلى فيها الشعب منذ زمن طويل دون تدشين الذي يعتبر مرة واحدة في عمر أي كنيسة مثل المعمودية، مستطرداً: سعداء كثيرا بالكنيسة المباركة والأنبا هرمينا أسقف كنائس قطاع وسط وشرق والآباء الكهنة الذين يخدمون بها وهى لها تاريخ طويل وتم تحديد 3 مواعيد لتدشينها إلى ان شاء الله لها بالتدشين اليوم.