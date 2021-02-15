شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم مهندس بمصنع سكر أبوقرقاص «تناول مبيد بالخطأ» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب مهندس بمصنع سكر أبوقرقاص، في المنيا، بتسمم نتيجة تناوله مبيد حشري بطريق الخطأ .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من الدكتور عماد حنا، مدير مستشفي المنيا، بوصول هشام احمد موسي، 46 سنه، مهندس بمصنع سكر أبوقرقاص، بتسمم نتيجة تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ .

تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصاب، وكشفت التقارير الأولية إصابة بغيبوبة تامة .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.