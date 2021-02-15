شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة فى معهد الأورام لمتابعة أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد منذ قليل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية بالمعهد القومى للأورام التابع لإدارة الجامعة والكائن بمنطقة المنيل وذلك لمتابعة أعمال التطوير التى تمت بالمعهد منذ وقوع حادث التفجير فى عام 2019، إضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات.

واصطحب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة وفد من اتحاد الطلاب، لاطلاعهم على أعمال التطوير التى شهدها المعهد وينقلون ما شاهدوه لأسرهم وزملائهم .

وتأتي جولة الدكتور محمد الخشت للمعهد القومي للأورام قبل الافتتاح الرئاسى للمستشفى بعد اعمال التطوير .

وتشمل أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، إعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطواريء، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

كما تشمل أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، إعادة تاهيل المبنى الجنوبي وتطويره، وزيادة قدرته الاستيعابية، التي تضيف عدد 6 غرف عمليات و 18 سرير رعاية مركزة و 145 سرير للمرضى و 110 كرسي علاج كيمائي يومي، ويبلغ حاليا متوسط عدد المرضي المترددين سنويًا على المعهد القومي للأورام، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية بالمبنى الرئيس، وأكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدي بالتجمع الأول، وعدد دخول المرضي 6650 مريض وعدد الأسرة الكلي بالمعهد حاليا 316 سريرًا.