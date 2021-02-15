شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يستجيب لليوم السابع ويوفر العلاج لمواطن عرض كليته للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة حول ما نشره ”الخليج 365”، تحت عنوان "عرض كليته للبيع عشان يتعالج".. صابر تعاطى المواد المخدرة حتى وصل للإدمان"، تواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى مع المواطن، وسيقوم بتوفير كافة الخدمات العلاجية اللازمة، وعلاجه من الإدمان مجانا فى أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والخط الساخن "16023” لعلاج مرضى الإدمان.

كان تليفزيون ”الخليج 365”، قد نشر بث مباشر لرجل فى العقد الرابع من عمره عرض كليته للبيع من أجل العلاج من الإدمان، بعدما طرده ابناؤه وزوجته بمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية.

وقال صابر، البالغ من العمر 47 سنة: كنت متزوجا ولدي 6 أبناء، جميعهم تعليم عالي، وبينهم طبيبة ومهندس، وكنت أعمل تاجر "خرده"، ولدي سيارة ومنزل وأعيش مع أبنائي، حتي تعرفت على أحد أبناء مهنتي وبدأت في تعاطي المواد المخدرة دون النظر إلي مستقبلي ومستقبل أسرتي.

وأضاف: تدهور بي الحال وأصبحت مدمنا للمواد المخدرة، وتخلي عني الجميع فقمت ببيع نصف منزلي، وأنا فاقدا للوعي من أجل الحصول علي أموال لتعاطي المواد المخدرة، فتركني ابنائي وزوجتي لمدة طويلة أعيش في الشوارع، حتي قام أحد الأشخاص بتوفير غرفة في إحدي الأراضي الزراعية لتحميني من برد الشوارع.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق، كان قد قدم الخدمات العلاجية على مدار عام 2020 لعدد 132 ألف و502 مريض إدمان مجانا وفقا للمعاير الدولية وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى بالتعاون مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.