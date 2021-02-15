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البحث عن شخص أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار واستخراج جثة زوجته.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شخص مفقود، أسفل أنقاض عقار روض الفرج بالقاهرة، المنهار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثة سيدة زوجة المفقود.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج طفل مصاب من أسفل أنقاض العقار، ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

عقار روض الفرج المنهار (1)
 
عقار روض الفرج المنهار (2)
 
عقار روض الفرج المنهار (3)
 
عقار روض الفرج المنهار (4)
 
عقار روض الفرج المنهار (5)
 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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