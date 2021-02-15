شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تنظم ورشة للتعريف بقانون العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية للخدمات الاجتماعية (إبيسكوكير) ورشة عمل للتعريف بقانون العمل الأهلى الجديد رقم 139 لعام 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة فى شهر يناير من العام 2021، وذلك بمركز المؤتمرات بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، فى بيان لها اليوم، أن المؤسسة استضافت عاصم الخولى المستشار القانونى للجمعيات الأهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حيث استعرض أبرز الإجراءات المالية والإدارية الواردة بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية إلى جانب عرض المتطلبات الإدارية والمالية الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة باللائحة التنفيذية.

وقال ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية: شارك فى أعمال الورشة ممثلين عن 15 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين فى مجالات التنمية المجتمعية و تحسين البيئة والتنمية الثقافية وأصدقاء أطفال مرضى السرطان.

وأشار موسى: تأتى فاعليات هذه الورشة فى إطار تحسين الكفاءة المؤسسية وتفعيل أنشطة المشاركة المجتمعية التى تسعى المؤسسة لتحقيقها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الشريكة لصالح تحسين أنشطة العمل مع الفئات و المجتمعات المستهدفة.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.