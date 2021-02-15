شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الأورام: أعمال التطوير بلغت تكلفتها 150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام ، عن تفاصيل أعمال التطوير التى شهدها المعهد خلال الفترة الماضية بعد الحادث الإرهابى الجزء الداخلى والمبنى القديم للمعهد بحوالى نسبة 75 % من المبنى القديم.

وأشار مدير معهد الأورام، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن أعمال التطوير شملت إعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطواريء، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

وكشف مدير معهد الأورام، أن أعمال التطوير تحقق انفراجة كبيرة فى استقبال المرضى وتسهيل حركتهم وفرصة لعلاج أكبر عدد من المرضى، لافتا إلى أن المعهد استقبل حالات من بعد الانفجار بأسبوع ولم يتوقف.

وأوضح أن أعمال التطوير استغرقت عام كامل بتكلفة بلغت 150 مليون جنيها، لافتا إلى أنه يتردد على المعهد سنويا 300 ألف مريض، موجها رسالة طمأنة للمرضى :"احنا معاكوا وفى خدمتكوا ومتقلقوش".

وعن تطوير المبنى الجنوبى الخاص بالمعهد ، كشف مدير المعهد ، أنه كان متوقف وخلال 3 شهور سيتم الانتهاء من تطوير المبنى ليكون إضافة للمعهد من أسرة وغرف عمليات ويضيف حوالى 270 سريرا.