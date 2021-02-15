شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن فحص 366 رسالة تقاوى مستوردة و75 عينة نباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير معهد أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم فحص (366) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد، لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية خلال الشهر الماضى.

وأوضح معهد أمراض النبات، أنه تم أيضا فحص عدد (31) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (8) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص عدد ( 14 ) طرد بهم بذور مختلفة .

وقال الدكتور اشرف خليل معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه تم خلال يناير الماضي، تنفيذ 7 مدارس حقليه لأمراض البطاطس في محافظات: المنوفية، البحيرة، الغربيه، القليوبية، النوبارية، المنيا، والإسماعيلية، فضلا عن تنفيذ 7 مدارس حقليه لامراض الفراولة في قرى مراكز: طوخ، شبين القناطر، مشتول السوق، بدر، النوباريه، الاسماعيليه، و قويسنا.

وذكر معهد بحوث أمراض النباتات، أنه على صعيد متابعة الحالة المرضية المحاصيل المختلفة، تم تنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة حقول القمح، بنجر السكر، و زراعات البصل و الثوم، وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية و كفر الشيخ والبجيرة و القليوبية و بني سويف و المنيا والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

وتابع أنه تم أيضا المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الاسماعيليه، الغربيه، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، البحيرة للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الكرنب، القرنبيط، الخس، وقام باحثو المعهد بإعطاء المزارعين التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض، كذلك تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل بها.